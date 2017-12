Exjugador del Real Madrid: Messi me ha hecho mucho daño

Tegucigalpa, Honduras

El exjugador español del Real Madrid, Xabi Alonso, se confesó este miércoles con el programa deportivo Ecos del Balón, donde generó polémica al asegurar que "Messi me ha hecho mucho daño".

La frase del exmediocampista del equipo merengue ha generado controversia entre los fanáticos del Real Madrid, ya que Alonso no ha dudado en reconocer que jugar contra Leo le dio muchos dolores de cabeza.

"Messi me ha hecho mucho daño, yo lo he sufrido mucho. Nos hizo estrujarnos mucho la cabeza. Hablábamos mucho con Mourinho y con Sergio -Ramos-. ¿Cómo nos estaba haciendo daño? ¿Cómo lo podíamos controlar? Jugaba Messi y, por detrás, de interior derecho, Xavi. Y te provocaban. Xavi me enseñaba el balón, yo iba, Messi se metía en mi espalda y tenía que salir Sergio a por él, y nos machacaba", detalló sin censura alguna el talentoso español.

"Sólo empezamos a controlar a Messi cuando fui yo, y no Sergio, quien se encargó de su desmarque. Xavi me llamaba, pero yo me quedaba con Messi y así Sergio no tenía que salir, y a partir de ahí, lo controlamos bastante bien. Sacrificábamos metros y poder robar para priorizar en Messi. Y cuando le controlamos en esa posición, los Barça-Madrid se igualaron", continuó diciendo Xabi, a quien se le consideró en su momento, uno de los mejores del mundo en su posición.

Alonso es uno de los exjugadores de la generación dorada de España, partícipe de la gloriosa historia de la selección que logró conquistar la Copa del Mundo y la Eurocopa. Jugó en Inglaterra (Liverpool), España (Real Madrid) y Alemania (Bayern Munich).