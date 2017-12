Con esta hermosa chica Scott Disick habría superado a Kourtney Kardashian

Los Ángeles, Estados Unidos

Luego de una tormentosa relación sentimenla, Scott Disick parece haberle dado vuelta a la página de su vida con la hermosa Kourtney Kardashian, hermana mayor del clan.

Y es que tras varios años juntos y tres hijos, la pareja decidió ponerle fin a su polémica relación que por muchos años estuvo en el ojo público durante el programa Keeping up with the Kradashians.

Pese a la separación, la hermana mayor de Kim Kardashian trata de llevar una buena relación con Disick por el bien de la familia.

Ahora, la pareja parece ya haber olvidado lo que tuvieron y decidieron rehacer sus vidas con nuevas personas, y al parecer están mejor que nunca.

Kourtney sale con el modelo Younes Bendjima de 23 años. Por su parte, Disick sale con la hermosa Sofia Richiede 19 años.

Esta última relación es la que ha acaparado los titulares, ya que al parecer la pareja tiene una polémica relación.

Richie por mucho tiempo intentó negar la relación, pero los paparazis los captaron de forma comprometedora.

Aquí fotos de la hermosa chica