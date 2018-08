All Cycling Team: el deporte se encargó de hacerlos amigos

SAN PEDRO SULA, HONDURAS- Se conocieron como rivales, pero el deporte se encargó de convertirlos en amigos: se trata de All Cycling Team (ACT), un grupo de sampedranos que tiene al menos dos años de existencia en el mundo del ciclismo.



“En una competencia en El Progreso nos conocimos como rivales y al terminar el torneo nos empezamos a llevar como aleros... ahí decidimos armar un equipo”, recordó el coordinador del conjunto, Gerardo Paredes; “teníamos varios nombres, pero al final nos quedamos con el que tenemos ahorita”, sumó.



Quince personas conforman el cuadro, sin embargo solamente cinco estarán en la séptima edición de la Vuelta Ciclística de EL HERALDO que se celebrará el 23 de septiembre en Tegucigalpa.



“No todos competimos, por eso solo estaremos cinco en la Vuelta; tal vez llegamos a ocho. A pesar de eso las ganas de brillar son grandísimas”, expresó Gerardo Paredes.



Así se preparan

En All Cycling Team están realizando trabajos intensos para llegar en buena forma física al 23. “Hay unos que recorren entre 180 y 160 kilómetros diarios en dos horas; otros solo hacemos hasta 140, pero lo importante es que estamos agarrando ritmo”, consideró Gerardo Paredes, el jefe.



Esta es la segunda ocasión que figuran en los nombres de la competencia del pedal, por lo que aspiran a dejar su nombre en la historia de los ganadores de la Vuelta.



“La prioridad es volver a ganar en Novatos B, como lo hicimos el año pasado. Queremos también lograr otros premios para seguir sumando buena historia”, expresó GP.



Motivación a tope

En All Cycling Team han procurado participar en todas las competencias posibles con dos objetivos: ganar motivación y desarrollar todo el potencial físico.



“Durante todo este tiempo hemos participado en todas las competencias del año. Es fundamental que aumentemos la motivación para llegar muy bien a la Vuelta de El Heraldo. Otro aspecto fundamental es el físico”, concluyó diciendo el capitán de uno de los clubes con hambre de gloria.