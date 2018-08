Your Bike ratifica su respaldo total y ofrece descuentos a los ciclistas  

TEGUCIGALPA, HONDURAS- Your Bike, una de las marcas que creyó en la Vuelta Ciclística de EL HERALDO desde el primer día, se declara lista para la séptima edición, programada para septiembre 23.



“La Vuelta de EL HERALDO es la más grande de Centroamérica y todos los ciclistas la esperan con gran emoción”, empezó a contar sus sensaciones Juan Pablo Tahay, gerente de la tienda de bicicletas y accesorios y uno de los coordinadores del Team Your Bike, cuyo róster de participantes se sienten ansiosos por escuchar el pistoletazo inicial del domingo a las 6:00 de la mañana.



Juan Pablo Tahay aseguró que en el almacén cuentan con toda la logística para los amantes del deporte de las dos ruedas, desde uniformes hasta hidratantes. “Tenemos lo mejor y no hay algo en la tienda que desde hoy no tenga descuento para que los deportistas se animen a venir”.



Acto seguido el experimentado ciclista invitó a todos los pedalistas del país, ya sean novatos o profesionales, a visitar las distintas sucursales de Your Bike en todo el país para que compren los implementos a modo que el 23 de septiembre no tengan ningún inconveniente”.



Cerca de mil participantes engrosarán el listado de ciclistas que se lanzarán al asfalto en la Vuelta Ciclística de Tegucigalpa.



Roles nocturnos

Juan Pablo Tahay contó las actividades que realizan con el objetivo de que los competidores lleguen en su mejor ritmo físico al circuito que se desarrollará en el anillo periférico de Tegucigalpa.



“Tenemos los roles nocturnos todos los jueves a las 7:00 de la noche. En esas reuniones hacemos un recorrido de 14 kilómetros, incluyendo cuestas para desarrollar fuerza. Gastamos entre 800 a 1,000 calorías”, detalló el experto. “Es importante practicar, la competencia lo amerita”, sentenció JPT.



Finalmente invitó a la población a participar en la Vuelta para apoyar a la Asociación Nacional para el Desarrollo de las Personas Ciegas en Honduras (Andepcih), que será la beneficiada con el total de los fondos recaudados en la cita.