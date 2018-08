Las 7 recomendaciones para los ciclistas a pocos días de la Vuelta

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Faltan 26 días para que se escuche el pistoletazo inicial de la Séptima Vuelta de EL HERALDO y los ciclistas ya entrenan en la pista de asfalto para dar lo mejor en la competencia madre pedalística del país.



A continuación te damos 7 recomendaciones para que llegués en las condiciones ideales al próximo 23 de septiembre:



1.- Entrená varias horas a tu ritmo base:

El entrenamiento base involucra el ciclismo constante y moderado para desarrollar resistencia. Debés poder hablar mientras pedaleás y tu ritmo cardiaco debe alcanzar aproximadamente entre el 60 y el 70 por ciento de su ritmo máximo.



2.- Incluí pequeños estallidos de entrenamiento de tempo:

Cuando te hayás adaptado a la vida sobre la bicicleta, añadí pequeñas sesiones de entrenamiento de tempo dos o tres veces a la semana. A este ritmo, debés respirar rápidamente pero no sentir ningún ardor o dolor en los músculos.



3.- Añadí entrenamiento para el umbral de lactato:

El umbral de lactato es el nivel de actividad más alto que podés sostener durante 60 minutos manteniendo estables los niveles de ácido láctico. Mientras más alto sea este umbral, podrás ir más rápido durante la carrera.



4.- Practicá correr a toda velocidad con intervalos de alta intensidad:

Empezando unas tres semanas antes del evento, añadí dos sesiones de carreras cada semana a tu rutina. Añádilas alrededor de 20 minutos después de empezar el entrenamiento base, de forma que estés caliente pero no exhausto. El objetivo es exigirte hasta llegar más allá de tu nivel umbral hasta velocidades insostenibles.



5.- Descansá uno o dos días cada semana:

Dejá que tus músculos se recuperen uno o dos días cada semana. Las rutinas de ejercicios demasiado intensas fatigan y agotan a los músculos. Si solo descansás un día, elige un segundo día solo para rutas ligeras.



6. Practicá cuesta arriba:

Tené en cuenta que la Vuelta Ciclística incluye varios tramos de rutas cuesta arriba. Incorporá algunos intentos cuesta arriba a tu entrenamiento regular.



7.- Aprendá a montar en grupo:

Unite a un grupo local de bicicletas o invitá a tus amigos a acompañarte en sesiones ocasionales de entrenamiento. Si no estás acostumbrado a montar bicicleta en una multitud densa de ciclistas, podrías ocasionar un accidente el día de la carrera.





Sí a incluisión, No a discriminación! Apoyamos a la Asoc. Nacional de Personas Ciegas, participando como patrocinador de la Séptima Vuelta Ciclística de @diarioelheraldo . Inscríbese a partir de 23/7 en BANPAIS para aspirarse como ganador.前鋒報第自行車賽啟動 駐館贊助社福義舉 pic.twitter.com/M3OExeOplc — Ingrid Hsing (@hsing_ingrid) 17 de julio de 2018