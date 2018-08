Habilitado el quiosco de EH para las inscripciones de la séptima edición

TEGUCIGALPA, HONDURAS- El Comité Organizador habilitó hace tres días el quiosco de EL HERALDO en el Mall Multiplaza para que los atletas puedan hacer efectiva su matrícula en la séptima edición de la Vuelta Ciclística que será celebrada el 23 de septiembre en el anillo periférico de esta capital.



Un total de 24 categorías estarán en competencia a nivel adulto a un costo de 300 lempiras, mientras que la Vuelta Infantil, que está diseminada por edades desde los dos hasta los 12 años, tiene un precio de inscripción de 100 lempiras y será ejecutada el 22 en el estacionamiento de Mall Multiplaza.



Se estima que al menos dos mil ciclistas estamparán su nombre en el torneo ciclístico más grande de Honduras. En ese sentido, Luis Zea, un competidor ya inscrito, expresó que está listo para enfrentarse al reto.



“Ya estamos inscritos, que es lo más importante, y ahora solo falta competir y demostrar todo lo que hemos entrenado durante mucho tiempo para llevarnos el primer lugar”, señaló.



Por su parte, Carlos Flores, otro deportista que llegó hasta el centro comercial para anotarse, dijo que “una vez inscritos solo importa ganar”.



Obra benéfica

Con la recaudación del total de fondos generados se apoyará a la Asociación Nacional para el Desarrollo de las Personas Ciegas de Honduras (Andepcih) para que pueda ayudar a más individuos.



“Nosotros tenemos la meta de incluir a los compañeros que no tienen un respaldo y necesitan ayuda. Hay muchos que están desprotegidos y esta es una tarea de todos”, detalló el presidente Manuel Elvir, quien también es una persona no vidente.



Elvir añadió que “con la ayuda queremos que cada compañero se capacite en actividades que puedan sentir que aportan a la sociedad”.



Los galardones

El primer lugar de la Categoría Élite, la competencia madre de la Vuelta, ganará 7,500 lempiras en efectivo; el segundo, 2,500 y el tercero, 1,500 lempiras.



Pero igualmente los que resulten ganadores en Juvenil, Sub 23, Máster A, B y C, Ruta y Montañesa obtendrán 2,500 lempiras de premio; los líderes de Novatos A y B se llevarán 1,500 lempiras, mientras que las de Novatas obtendrán 2,000 lempiras.



Todos los segundos y terceros del resto de categorías recibirán 1,000 lempiras y se rifarán premios entre todos los participantes. La primera edición de la Vuelta Ciclística se desarrolló en el año 2012 y el circuito fue callejero por el centro de la ciudad.