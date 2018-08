¿Listo para la Vuelta Ciclística? Así debes hidratarte

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cuando realizamos actividad física, nuestro cuerpo elimina agua y electrolitos a través de sus poros por medio del sudor, por eso es fundamental mantenerse bien hidratado antes y después de la actividad física, y durante ella también, para prevenir un descenso en el rendimiento deportivo.



Antes de la competencia

En las horas previas a una competencia o entrenamiento, lo ideal es no beber solo agua, sino también incorporar sodio en la bebida y así poder retener más líquido durante las horas posteriores.



Alrededor de dos horas u hora y media antes de la actividad física, se recomienda llegar a tomar, además de Aguazul, por lo menos entre 500 y 750 cc de una bebida deportiva (Gatorade). Momentos previos a la competencia (30-45 minutos), se debe tomar, como mínimo, 400-500 cc de agua únicamente. Además, lo ideal es comer un snack salado una hora antes de competir.





Durante la competencia

Las bebidas consumidas intracompetencia deben estar diseñadas no solo para reponer líquidos y sales, sino también hidratos de carbono. Gatorade es lo adecuado, ya que el agua sola no es suficiente para rehidratarse durante la competencia y después de ella.



Después de la competencia

La rehidratación debe iniciarse no bien finaliza la competencia. Beber, aunque no tengas sed, bebidas con sodio y salar más los alimentos que comas dentro de las primeras horas postcompetición o postentrenamiento te ayuda a retener los líquidos ingeridos y a estimular la sed, lo que favorece la hidratación.



Recuerda incluir, además de agua, por lo menos 1 litro de bebida deportiva junto con jugos (Quanty) y evitar el alcohol durante esas horas.



Con estos consejos, seguro estarás listo para participar en la Vuelta Ciclística de El Heraldo.