La Selección de Alemania estaría dividida por la suplencia del portero Ter Stegen

Redacción

Rusia

Después de la derrota 0-1 de Alemania ante México, ha trascendido que la campeona del mundo está dividida por algunas decisiones del entrenador Joachim Löw.



Según Diario Marca de España, "el ambiente en Alemania es raro". Al parecer, uno de los detonantes ha sido que el seleccionador haya puesto de titular al portero Manuel Neuer y no al cancerbero del Barcelona, Marc-André ter Stegen.



Neuer se lesionó en septiembre de 2017 y volvió a jugar recién el pasado 2 de junio en un amistoso (1-2) de Alemania sobre Austria. Durante todo ese tiempo, Ter Stegen fue el titular y lo hizo con buen suceso. Sin embargo, Low anunció que su titular en el Mundial de Rusia sería Neuer y así lo plasmó ante México.



"Me siento decepcionado", reconoció el portero del Barca. Esto ha molestado a una parte del plantel alemán, que considera que lo justo es que el portero sea Ter Stegen. También muchos no están de acuerdo con la titularidad de Mesut Ozil, quien está mermado por problemas en la espalda.



Al parecer todo esto ha provocado división en el vestuario y, de momento, los resultados dan la razón a esas versiones.