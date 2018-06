Sergio Ramos compara a Lucas Vásquez con un árbitro del VAR en el Mundial Rusia 2018

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El capitán de la selección de España, Sergio Ramos, comparó a Lucas Vásquez con un árbitro del VAR, al publicar una foto en su cuenta de Twitter.

Ramos tuiteó una fotografía de réferis del sistema de asistencia de vídeo (VAR por su siglas en inglés) durante el partido México vs Alemania (1-0) del domingo, pues consideró que uno se parecía físicamente a su compañero del Real Madrid y la Roja.

El jugador gallego no tardó en responderle, también en Twitter, y siguiendo la broma iniciada por Ramos escribió: "Como me dejen un partido en el VAR no duras ni cinco minutos en el campo".

De inmediato los seguidores de ambos futbolistas comenzaron a repostear la conversación de sus ídolos.