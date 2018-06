Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Mundial de Rusia 2018 dio inicio el viernes 15 de junio y hasta el momento los equipos que ya se enfrentaron han dado muchas sorpresas a todos los amantes del fútbol.



En la cuarta jornada se confrontoran Costa Rica vs Serbia, Brasil vs Suiza y Alemania vs México.



En Honduras lo podés ver por Telecadena 7/4



En Argentina lo podés ver por TV Pública 



En España lo podés ver por Telecinco



En México lo podés ver por El Canal de las Estrellas y Tv Azteca



En Estados Unidos lo podés ver por la cadena Telemundo y Fox Sport