El técnico danés admite que Perú "mereció más" en el partido

Deportes

Saransk, Rusia

El seleccionador de Dinamarca, Age Hareide, admitió esté sábado tras derrotar a Perú por 1-0 en el debut en Rusia-2018, que el combinado sudamericano "seguramente mereció más" que la derrota y adelantó que el centrocampista William Kvist podría perderse el resto del torneo por lesión.



El veterano jugador del Copenhague, de 33 años, fue sustituido en el minuto 36 tras recibir un golpeo.



"Habrá que confirmarlo (con pruebas médicas), pero por los síntomas parece una fractura de costilla", reveló el técnico noruego en conferencia de prensa. "Si se confirma no podrá continuar en el Mundial y tendremos que acabar con 22 ya que ya no podemos sustituirlo", precisó.



El central del Chelsea inglés Andreas Christensen, que también tuvo que salir en la segunda parte "por molestias", fue retirado "por precaución", según el técnico.



Sobre el partido, Hareide admitió que su equipo estuvo "un poco reticente al principio y con 10 minutos finales de la primera parte en los que jugamos un poco mejor, pero no nos beneficiamos de ello".



"En la segunda parte Perú se echó arriba con buenos jugadores y nosotros también tuvimos ocasiones para marcar un segundo gol", agregó Hareide, que reconoció que a sus jugadores quizá les afectó el ambiente en contra, con más de 35.000 peruanos en las gradas del estadio Yubileyniy, en Saransk.



Perú "sacó muy poco de este partido y seguramente merecía más, pero así es el fútbol", resumió el DT. "Son un excelente equipo y quizá en el próximo partido tengan más suerte".



Hareide destacó la labor de su defensa y del arquero Karsper Schmeichel, "uno de los mejores del mundo cuando está en forma".



Por último, el seleccionador opinó sobre el videoarbitraje, que sirvió para señalar un penal en contra de su equipo justo antes del descanso y que el peruano Christian Cueva falló.



"El VAR está ahí para que las cosas sean justas. Si se utiliza como hoy será bueno porque no se ha perdido mucho tiempo. Ha habido debate pero se ha utilizado correctamente, aunque fuésemos nostros los perjudicados", dijo.



El autor del tanto danés, Yussuf Poulsen, precisamente fue también el jugador que cometió el penal, admitió que los daneses estuvieron "nerviosos" al comienzo.