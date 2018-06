Deschamps no quedó conforme con el nivel de Francia

Agencias AFP

KAZÁN, RUSIA



El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, estimó este sábado que su equipo es "capaz de hacerlo mucho mejor", después de sufrir para imponerse por 2-1 a Australia en el debut del grupo C del Mundial 2018 de fútbol.



"No ha sido simple, ganar el primer partido es muy importante aun si no es suficiente (el nivel de juego). Ha sido complicado frente a un equipo que nos dio mucho trabajo", dijo Deschamps al micrófono de la cadena privada abierta francesa TF1.



"Es difícil explicarlo, pero siento que nos ha faltado cambio de ritmo. Tendríamos que haber estado mejor en la recuperación de los balones, hacer un poco más de pases verticales", analizó el extécnico del Marsella.



"Tuvimos un poco más de oportunidades al final del partido, pero los pases profundos no llegaban. Esto va a ser duro para todo el mundo porque los equipos se han preparado muy bien", estimó el seleccionador galo.