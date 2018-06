Expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula, será comentarista del Mundial Rusia 2018 desde la cárcel

Agencia AFP

SAO PAULO, BRASIL



El expresidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, será a partir de la próxima semana comentarista del Mundial de Rusia 2018 de la televisión TVT de Sao Paulo, enviando comentarios desde la cárcel donde cumple una larga condena por corrupción.



"Tenemos un nuevo consultor exclusivo: Luiz Inácio Lula da Silva. No es una broma", anunció en un vídeo colgado en Facebook José Trajano, presentador de la emisión cotidiana en la cual participará el líder de la izquierda detenido desde abril en Curitiba (sur).



El Instituto Lula, a cargo del legado del exmandatario (2003-2010), confirmó el viernes la información a la AFP. Lula "va a enviarnos sus impresiones y nosotros las expondremos en la pantalla, entre comillas, y las leeremos", explicó Trajano, un famoso cronista deportivo de 71 años, exdirector de ESPN Brasil conocido por sus simpatías políticas de izquierda.



El primer comentario de Lula se difundirá el lunes, al día siguiente del estreno de la Seleçao (selección de Brasil) en partido contra Suiza por el Grupo "E" en el Mundial Rusia 2018.



La cadena TVT está vinculada al Sindicato de los Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en el cinturón industrial de Sao Paulo, al frente del cual Lula inició su carrera política a fines de los años 70.



El expresidente brasileño, Lula, de 72 años, fue condenado a doce años y un mes de cárcel como beneficiario de un apartamento entregado por una empresa de construcción para obtener contratos en la estatal Petrobras.



Pero el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) se declara inocente y denuncia una persecución judicial para impedir que vuelva al poder en las elecciones de octubre, en las cuales los sondeos lo dan como favorito.



En su celda, Lula tiene una televisión y tras ser detenido pudo asistir a la victoria de Corinthians, el equipo de sus amores, ante Palmeiras en la final del campeonato paulista.



En estos dos meses de reclusión, envió a través de personas que lo visitaron varios mensajes a sus partidarios, ampliamente difundidos por el PT, que mantiene su candidatura pese a que la justicia electoral debería invalidarla en aplicación de una legislación que impide presentarse a cargos públicos a personas condenadas en segunda instancia.



Lula siempre mostró su pasión por el fútbol. En una entrevista con la AFP a inicios de marzo, se dijo optimista sobre las posibilidades de Brasil de volver de Rusia con su sexta Copa.



"Brasil va a llegar (a Rusia) de forma competitiva, tiene un buen técnico, Tite es muy equilibrado y si algo no les falta a nuestros jugadores es experiencia internacional, porque todos juegan afuera", estimó.



Pero éste no será un Mundial fácil, agregó, al apuntar que las selecciones de Alemania, Francia, Bélgica e Inglaterra también están "bien preparadas".