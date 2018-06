Tenemos que sacarnos esta sensación de vergüenza que tenemos, dice Pizzi

Deportes

Moscú, Rusia

Juan Antonio Pizzi vivió un debut de pesadilla. Fue goleada Arabia Saudita 5-0 por el anfitrión Rusia. Ya los fanáticos están valorando si los árabes podrían ser la selección más goleada del Mundial.



El entrenador argentino fue muy autocrítico: “Jugamos un partido muy malo. No pudimos competir como nosotros queríamos. El equipo rival nos ganó de una forma contundente, sin hacer grandes cosas. Para jugar una Copa del Mundo hay que adaptarse a la situación, sino te pasa lo que nos pasó hoy”.





"Tenemos que sacarnos esta sensación de vergüenza que tenemos", declaró el hispano-argentino, muy triste.



Rusia fue muy superior a Arabia Saudí, que apenas llegó a la portería rival, en un estadio Luzhniki en el que se citaron 80.000 espectadores.



Pizzi se mostró molesto con algunas preguntas, como cuando le cuestionaron si había estudiado a sus rivales.



"¿Cómo no voy a analizar a los rivales? Desde que llegué al equipo he estudiado las potencialidades de cada equipo, sabíamos cómo iba a jugar el rival, que hizo muy poco para sacarnos esa diferencia", expresó.