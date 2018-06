Critican a técnico de la Selección de Costa Rica por no conocer nombre de jugador rival  

Redacción

BRUSELAS, BÉLGICA



El director técnico de la Selección de Costa Rica fue duramente criticado por no conocer los nombres de los jugadores rivales.



Óscar Ramírez quedó en ridículo ante toda la prensa mundial, luego de la conferencia brindada tras el partido amistoso disputado de cara a Rusia 2018. Costa Rica perdió ante Bélgica por un 4-1.



Mientras Ramírez brindaba declaraciones se refirió a Eden Hazard, el jugador de la seleccion belga que atormentó a los ticos con su gran control de balón y sus veloces escapadas, pero al mencionarlo dijo no saber su nombre.



El técnico comentó -al responder por el resultado- "abrimos un poco el medio que es donde juega este muchacho, el 10 (de Bélgica), no se como se llama, y nos hace dos introducciones que nos cuestan".



El planchón de Ramírez no pasó desapercibido y comenzó a ser criticado por su descuido.

