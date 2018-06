EXCLUSIVO: Las selecciones del Mundial de Rusia 2018 en cifras

Eduardo Domínguez

La tierra de los zares abre sus puertas a 736 jugadores de 32 países por un mes. Al cierre, quedan 23 bañados con la gloria de Rusia 2018. No más. Hay apuestas de favoritos y sorpresas, y etiquetas de cenicientas y decepciones, pero nadie quiere ceder ni un minuto de juego.



Algunas selecciones apostaron por juventud, otras por experiencia. Unas aprovecharán el juego aéreo de los espigados, el resto por mover el balón entre bajitos. Unos equipos van con fuerza, otros con habilidad. Estos son algunos de los números de las selecciones procesados por EL HERALDO Data sobre la Copa del Mundo.



Los más jóvenes

Dos potencias futbolísticas depositan sus esperanzas en la energía de los noveles. Los jugadores de Francia e Inglaterra tienen una mediana de edad de 25 años. Se suma Nigeria, con el mismo número, a la cabeza de las selecciones con mayor juventud.

La mediana del torneo es de 27 años.



Los más experimentados

Las naciones latinoamericanas cierran filas en la experiencia. La favorita Argentina jugará con un plantel con una mediana de 30 años de edad, la mayor del torneo. Con 29 años de mediana, aparecen Costa Rica, México, Brasil, Panamá y -colándose de África- Egipto.







Los más altos

Los europeos mirarán por encima a sus rivales. Con una mediana de 187 centímetros, Dinamarca y Serbia son las escuadras de mayor altura. Les siguen, con apenas un centímetro de diferencia (186 cm), Bélgica, Alemania, Islandia y Croacia. La altura central del torneo ronda en los 183 centímetros



Los más bajos

A algunas selecciones les conviene el balón en el suelo, más que el juego aéreo. Argentina, la de los experimentados, también es la de los bajos, con una mediana de 177 centímetros. El mismo margen que Arabia Saudí. Perú sigue en el listado con 178 centímetros.







Los pesos pesados

El peso de los europeos no será solo futbolístico. Los daneses, además de altos, son los más pesados, con 84 kilos como valor medio. Los serbios rondan en 82 kilos, y los belgas, en 81. Sorprenden los panameños con la misma mediana de los jugadores de Bélgica.



Los livianos

Inteligencia antes que fuerza en este grupo. El cuerpo a cuerpo no funciona para los japoneses, que apenas tienen un peso mediano de 72 kilos. Con un kilo más (73 kg), la lista continúa con los seleccionados de Arabia Saudí, Portugal y Costa Rica.







La selección más “purista”

Inglaterra es la única selección que puede presumir haber convocado a todo un plantel con futbolistas de su misma liga. Los 23 seleccionados ingleses juegan en la Premier League.

Rusia (21), Arabia Saudí (20) y España (17) completan el podio de equipos armados con jugadores del torneo local. En contraste, los combinados de Senegal, Suecia y Corea del Sur convocaron en su totalidad a legionarios.











La liga más representada

Otra vez el fútbol inglés. En Rusia 2018 estarán 124 futbolistas que juegan en algún club de Inglaterra -Premier League y divisiones inferiores-, lo suficiente para completar cinco selecciones con titulares y suplentes. Muy lejos quedan La Liga de España (84), la Bundesliga (67) y el Calcio italiano (58). Del torneo de Honduras hay un representante: Luis Ovalle con la Selección de Panamá.







El equipo más internacional

No hay duda que Pep Guardiola estará haciendo algo destacable con Manchester City para que del equipo inglés salieran 16 jugadores convocados para el Mundial. Es el equipo con más representantes. Con 15 y 14 deportistas, aparecen los clubes españoles Real Madrid y Barcelona, respectivamente. En la Copa del Mundo habrá 160 equipos con al menos un representante, entre ellos el Olimpia.







Metodología

Los datos de los jugadores se extrajeron de la lista oficial facilitada por FIFA. Para medir la edad, la altura y el peso se decidió trabajar con la mediana, en lugar del promedio, por ser el método con el resultado más cercano a la realidad de los futbolistas.