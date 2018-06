ZONA RUSA: Escuchamos las canciones de los mundiales y hablamos de Enzo Pérez

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Cada vez resta menos para que inicie el campeonato mundial de Rusia 2018 y en EL HERALDO el equipo de ZONA RUSA, se repasaron las canciones de los mundiales, comparando las anteriores con "Live it up", la de Nicky Jam, Will Smith y Era Isterefi, la canción oficial del Mundial de Rusia 2018.

Yinely Suazo contó la actualidad de Enzo Pérez, el último convocado a la Selección de Fútbol Argentina tras la lesión de Lanzini. Además, contó sobre su estado físico.

Est semana, rifaremos un balón que tiene las firmas de Carles Puyol, David Trezeguet, Fernando Morientes y Javier Saviola. Foto: Eduard Rodríguez

