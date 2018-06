Uruguay espera a Egipto con Salah para un arranque poderoso en Rusia

AFP

NIZHNNI NÓVGOROD, RUSIA



Egipto es el rival "más importante" para Uruguay porque su resultado marcará la tónica del grupo A y mejor aún si juega su estrella Mohamed Salah, advirtieron este lunes los defensores de la Celeste al finalizar la primera práctica en suelo ruso.



Un día después de arribar a la ciudad de Nizhni Nóvgorod, los dirigidos por Óscar Tabárez cumplieron con un intenso entrenamiento de una hora en el que demostraron que todo el plantel está a punto para el debut el viernes en Ekaterimburgo.



El choque ante Egipto "es el más importante porque depende cómo comiences para saber cómo encarar lo que viene", advirtió José María Giménez, pilar de la defensa, a periodistas.



Para 'Josema' la llave A --que completan Arabia Saudita y Rusia-- es "un grupo difícil, no hay que subestimar a nadie", pese a que reconoce la fortaleza de su equipo.



Con o sin Salah -duda por lesión- los dirigidos por Héctor Cúper serán un duro hueso de roer, por eso los celestes prefieren que su rival tenga a los mejores en el debut.



- Prohibido subestimar -

Muslera, que si juega los tres partidos de la primera fase será el jugador uruguayo con más duelos disputados en un Mundial, coincidió con su compañero con lo peligroso de subestimar a los rivales del grupo.



"No pensamos en favoritismos (...) hasta que no se jueguen los 90 minutos no se define nada", concluyó el golero.



Para el arquero del Galatasay de Turquía, el Grupo A es tan difícil como todos porque actualmente "no se puede hablar de cenicientas ni de grupos fáciles, para el bien del fútbol se ha dado que todos los equipos han evolucionado".



Sin embargo, Muslera y Giménez se atreven a soñar con un Mundial dorado para Uruguay.



Mis compañeros "en sus equipos han demostrado que tienen una clase superior, entonces una vez que nos juntamos todos da para soñar", con llegar alto en la Copa, advierto el dueño del arco en Uruguay.



Para Giménez, del Atlético de Madrid -- que forma una zaga de lujo junto a su compañero de equipo y capitán charrúa Diego Godín--, más allá de las candidatas de siempre, Uruguay es un equipo "muy fuerte" que luchará por mantener vivo el sueño de un país que late con su selección.



El plantel uruguayo, seguido desde el costado de la cancha por su entrenador, completó un entrenamiento con pelota seguido desde las gradas por la prensa y por niños y jóvenes locales.



Al grito de "Suárez" y "Cavani", los fanáticos rusos consiguieron que el jugador del Barcelona se acercara a firmar autógrafos, en una práctica que terminó con hijos de los futbolistas en el medio del campo.