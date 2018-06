Algunas curiosidades sobre los mundialistas del Mundial de Rusia 2018

AFP

MOSCÚ, RUSIA



¿Quién es el jugador más alto del Mundial-2018? ¿El más pesado? ¿Quiénes fueron los convocados de última hora? ¿Qué jugadores podrían festejar su cumpleaños disputando la final en Moscú? Son algunas de las curiosidades que salen de las listas de 23 convocados por cada selección para disputar Rusia-2018.



- Llamada de último minuto -

Sus presencias en Rusia se deben a la desgracia de un compañero: el prometedor atacante danés del Ajax de Ámsterdam, Kasper Dolberg, fue convocado de emergencia por la baja por lesión de su compatriota Nick Bendtner. Lo mismo sucede con el polaco Jan Bednarek, quien tendrá la pesada misión de hacer olvidar al experimentado defensor central Kamil Glik, también baja de último minuto.



Otros quizás ni se imaginaron hace algunos años que iban a disputar el Mundial. Adil Rami, exempleado municipal en Fréjus, Thomas Meunier o Nick Pope. El belga trabajaba como cartero y luego para una empresa de automóviles, mientras que el tercer arquero de Inglaterra era repartidor de leche hace no mucho.



- Mini, maxi -

El marroquí Mbark Boussoufa, el japonés Takashi Inui y el mexicano Jaiver Aquino, con 59 kilos cada uno, comparten el cinturón de peso pluma del Mundial-2018. Son cuarenta kilos menos que el panameño Román Torres, defensor de 99 kg (1,88m), según las fichas técnicas publicadas por la FIFA. La media de peso del torneo es 77,1 kg.



Un periodista ruso le hizo la observación a Torres que era el "más gordo" del torneo, pero el defensa canalero reaccionó levantando su camiseta y mostrando unos abdominales esculturales. Al parecer, la masa muscular hace la diferencia.



Entre los más pequeños, hay tres jugadores con 1,65m que marcan la altura más baja del torneo: el suizo Xerdan Shaqiri, el saudí Yahia Aslshehri y el panameño Alberto Quintero, a quienes les falta 5 centímetros para alcanzar a Lionel Messi (170 centímetros). Entre los más grandotes, los porteros se llevan todas las miradas, naturalmente. El más alto es el croata Lover Kalinic (2,01 m). Sin embargo, el otro hombre que supera la barrera de los 2 metros es el defensa danés del Borussia Monchengladbach Jannik Vestergaard. El promedio de altura de Rusia-2018 es 1,82m.



- ¿Cómo se dice 'feliz cumpleaños' en ruso? -

Hay dos futbolistas que podrían festejar su cumpleaños el día de la final, el 15 de julio: el japonés Yoshinori Muto y el brasileño Danilo.



En total, hay 65 futbolistas que festejarán su 'cumple' entre el 14 de junio y el 15 de julio, fechas entre las que se desarrolla el Mundial. Entre ellos, tres superestrellas: el egipcio Mohamed Salah cumplirá 26 años el 15 de junio, Lionel Messi celebrará 31 años el 24 de junio y el belga Kevin De Bruyne sus 27 el 28 de ese mismo mes. Como hecho anecdótico, el peruano Andre Carrillo soplará las velitas el día de la apertura del Mundial.



- Jóvenes y viejos -

Por quince días, la sensación francesa Kylian Mbappé (nacido el 20 de diciembre de 1998) no es el jugador más joven de la Copa del Mundo. El australiano de origen iraní Daniel Arzani, del Melbourne City australiano, nacido el 4 de enero de 1999, le quitó ese honor al ser convocado por los Socceroos.



Del otro lado de la hoja de calendarios, el más veterano del torneo es el portero egipcio Essam El Hadary, quien a sus 45 años se convertirá además en el jugador más viejo de la historia de los Mundiales. El segundo en Rusia-2018 es el mexicano Rafael Márquez, de 39 años.



- No hay lugar como casa -

El cien por cien de los jugadores ingleses milita en la Premier League. De cerca le sigue el combinado de Rusia, con 21 internacionales que juegan en la Superliga rusa, y Arabia Saudita con 20 jugadores de su campeonato local en la lista de 23. España (17) y Alemania (15) son las otras dos selecciones con mayoría de jugadores que militan en casa.



Por el contrario, ningún internacional sueco ni senegalés juega en la liga de su país. Bélgica (Leander Dendoncker), Islandia (Birkir Saevarsson), Nigeria (Ikechukwu Ezenwa) y Suiza (Michael Lang) tienen apenas un hombre en su campeonato nacional.