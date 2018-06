Miles de aficionados egipcios que van a Rusia se preparan para desatar su pasión

AFP

EL CAIRO, EGIPTO



Algunos miles de hinchas egipcios, ciertamente muy privilegiados, viajarán a Rusia para concretar el sueño de ver a los Faraones en el Mundial-2018 y desatar allí toda su pasión por el fútbol, tras 28 años de ausencia en la cita planetaria.



En un país de casi cien millones de habitantes en el que el salario promedio ronda los 200 euros, el "grial", es decir un billete para la Copa del Mundo que arranca el jueves, queda reservado a una pequeña minoría apasionada con el poder adquisitivo para emprender la expedición.



"Esto es la suerte de mi vida", explica Shérif Zaki, de 33 años, que trabaja en un banco privado.



"Apenas la selección nacional se clasificó el 8 de octubre, tomé la decisión de ir a Rusia. Muchos de mis amigos también harán el viaje para observar el Mundial: al menos veré a unos veinte allá", explicó el fanático a la AFP.



La organización del viaje, que le habría costado unas 23.000 libras egipcias (más de 1.000 euros), estuvo plagada de dificultades.



Si bien la prioridad de Zaki era ver el partido de Egipto ante Rusia en San Petersburgo el 19 de junio, compró un boleto para el duelo contra Uruguay para el viernes próximo en Ekaterimburgo, para asegurarse al menos su presencia en un estadio si no obtenía una entrada para el choque estelar en San Petersburgo.



Finalmente, logró el billete para ver Egipto-Rusia y entonces no asistirá al debut mundialista de los Faraones contra los charrúas.



Zaki volará el 17 de junio desde El Cairo, en un vuelo con muchas escalas, y llegará el 18 de junio a San Petersburgo, para luego regresar el 21 a la capital egipcia, sin esperar la suerte de su equipo en el último duelo de grupo contra Arabia Saudita, el 25 de junio.



-"Inmensa pasión"-

"No tengo ningún problema en viajar, hacer escalas o volar durante 10 ó 15 horas gastando mucho dinero para vivir esta experiencia", asegura el banquero, quien se declara "inmensamente apasionado por el fútbol y la selección" de su país.



Durante años, los egipcios han apoyado "a combinados sudamericanos o europeos, y esta es la primera vez que vamos a alentar a nuestro propio país", subraya.



Zaki es uno de los tantos fanáticos de los Faraones y estuvo presente en octubre pasado cuando el once liderado por Mohamed Salah selló su boleto a Rusia-2018 al derrotar 2-1 a Congo en Alejandría.



"Fue una experiencia inolvidable", recordó el hincha, añadiendo que espera vivir emociones más fuertes en suelo ruso.



- Vuelos suplementarios -

La compañía aérea nacional EgyptAir anunció que despachará 19 aviones suplementarios con destino a Rusia para transportar a los aficionados locales.



Safwat Musallam, presidente de esa empresa, aseguró que esos aviones transportarán "cerca de 3.000 hinchas hacia Rusia para apoyar al equipo nacional durante el Mundial".



Esos vueltos suplementarios, que comenzaron a programarse desde el domingo, se añaden a los tres regulares por semana que salen hacia la capital rusa, precisó el responsable.



Por su lado, Ihab Ali, dueño de la agencia de turismo "Club World Travel", que organiza viajes desde Egipto hasta las sedes donde jugarán los Faraones, explicó a la AFP que esos vuelos charters permitirán "a la gente viajar porque el costo es casi la mitad de aquellos de paquetes turísticos", es decir que pagarán por todo unas 28.000 libras egipcias, incluyendo avión, alojamiento y entradas al partido (1.300 euros).



Ali estima que "miles de egipcios" asistirán a los partidos del Mundial, incluyendo muchos expatriados que irán por su cuenta desde otros lados.



Dada esta gran expectativa, el célebre cantante egipcio Amr Diab dará un recital en San Petersburgo la víspera del choque de los Faraones contra el país anfitrión, para poner condimento egipcio al menú mundialista.