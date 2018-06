"Tenemos que mejorar un nuevo sistema de juego", dice Griezmann tras el empate de Francia y Estados Unidos

Sobre el debut del próximo 16 de junio ante Australia, Griezmann sostuvo que 'sabemos que no hay partidos fáciles'. Foto AP

Agencia AFP

LYON, FRANCIA

"Intentamos poner en práctica y mejorar un nuevo sistema de juego", explicó este sábado el delantero francés Antoine Griezmann, tras el empate 1-1 de los Bleus contra Estados Unidos, en su último amistoso de preparación para Rusia-2018.



"Nos queda una semana por lograr la perfección. Tenemos confianza en el equipo. El torneo arranca en una semana. Hemos hecho una buena preparación. Ahora tenemos ocho día para trabajar otras cosas", sostuvo el delantero que fue reemplazado al promediar el segundo tiempo.



"Tenemos que reencontrar la precisión técnica y todo va a salir bien", añadió el punta del Atlético Madrid, después de algunas dudas que sembró su once.



Sobre el debut del próximo 16 de junio ante Australia, Griezmann sostuvo que "sabemos que no hay partidos fáciles".



"Contra Australia y contra Perú, va a ser igual de difícil, y también va a ser molesto Dinamarca (sus rivales del grupo C en Rusia-2018). Hay que estar preparados, vamos a revisar los videos de Australia con el objetivo de lastimar a ese equipo", comentó.

