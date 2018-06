Mario Kempes: "Tuve la gran suerte de jugar tres mundiales"

AFP

BUENOS AIRES, ARGENTINA



Mario Kempes, la estrella del Mundial de Argentina-1978, sólo guarda buenos recuerdos de las tres Copas del Mundo que disputó.



¿Qué significa un Mundial para ti?

El Mundial significa todo. Has tenido tu carrera como futbolista y lo más importante es jugar con tu selección un Mundial. Yo tuve la gran suerte de jugar tres mundiales. Uno me sirvió como experiencia, el de 1974. El de 1978 lo ganamos. Claro, ese fue el que más disfrutamos. Y después el de 1982 que pasamos sin pena ni gloria.



¿Cuál es tu mejor recuerdo?

Los recuerdos son imborrables, por más que unos hayan sido mejores que los otros. Solamente con ponerte la camiseta de Argentina para entrar a la cancha o estar en el banco ya es más que suficiente.



¿Y el peor recuerdo?

Un Mundial no te trae malos recuerdos, al contrario. Es la ilusión de todo jugador de fútbol, sea de donde sea, defender la camiseta de tu país. No puede haber feos recuerdos en un Mundial.