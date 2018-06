De pintar calles, ahora capitán de la selección de Brasil en el Mundial de Rusia

El delantero, que fue pretendido por el Barça, no olvida sin embargo sus orígenes y cada vez que puede aprovecha para recordar de dónde viene.

Fredy Posadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS



En el Mundial de Brasil 2014, Gabriel Jesús pintaba las calles de Sao Paulo para ganar algo de dinero, tenía a penas 17 años. Hoy, el chico ya creció y después de mucho esfuerzo se convirtió en el nuevo capitán de la selección de Brasil.



Gabriel no solo es una de las estrellas del fútbol brasileño, tiene un contrato millonario en el Manchester City de Pep Guardiola, en donde anotó trece goles en la presente temporada.



El delantero, que fue pretendido por el Barça, no olvida sin embargo sus orígenes y cada vez que puede aprovecha para recordar de dónde viene.



Hace cuatro años Gabriel no jugaba profesionalmente, debutó en el primer equipo verdao y un año después se colgaba la medalla de oro olímpica con la canarinha.



Brasil iniciará jugando en el Mundial de Rusia 2018 contra Suiza, en el grupo E, donde también comparte con Costa Rica y la selección de Serbia.