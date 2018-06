¿Messi se negó a jugar contra Israel porque mata niños inocentes?

AFP

PARÍS, FRANCIA



¿Dijo Lionel Messi a la cadena de televisión argentina TyC Sports que "no puede jugar contra gente que mata niños palestinos inocentes", aludiendo al amistoso entre Argentina e Israel que se iba a jugar el sábado y que fue cancelado? Es falso, el jugador no concedió ninguna entrevista a ese medio.



¿Qué se veifica?

La estrella de la selección de Argentina habría declarado a TyC Sports: "Como embajador de Unicef no puedo jugar contra gente que mata a niños palestinos inocentes. Debíamos anular el partido porque somos seres humanos antes que futbolistas". Esta frase fue publicada, muy comentada y compartida en las redes sociales varias miles de veces.



¿Qué se sabe?

El reportero Martín Arévalo, enviado especial de TyC Sports para cubrir la preparación de Argentina para el Mundial, actualmente en Barcelona, desmintió el miércoles en su Twitter que Messi pronunciara esas palabras. "Es falso lo que escribes. Messi no habló con ningún medio y tampoco en TyC Sports sobre esto. Informen con precisión. Messi en esa gira no habló con la prensa", escribió el periodista en respuesta a un tuit muy comentado, escrito en inglés.



Por otra parte, Leo Messi, cinco veces ganador del Balón de Oro y ya considerado desde hace tiempo como uno de los mejores futbolistas de la historia, no es aficionado a realizar declaraciones de contenido político o a brindar frases altisonantes. Como numerosas estrellas mundiales, su comunicación está muy controlada y cuidada.



Sus compromisos extradeportivos -es embajador itinerante de Unicef- se realizan en terrenos de consenso, alejados de tensiones y conflictos.



El presidente de la Federación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, había pedido a Messi que no jugara el sábado en Jerusalén, llamando a los palestinos a "quemar" su camiseta si lo hacía. Tras la anulación del partido, realizó una conferencia de prensa el miércoles delante de una foto en la que posa con el propio Messi, con la mención "Desde Palestina, gracias Messi".



¿Qué se puede concluir?

Esa declaración atribuida a Messi nunca se produjo.