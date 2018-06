Falcao y James encabezan nómina definitiva de Colombia a Rusia-2018

AFP

Bogotá, Colombia

El delantero Radamel Falcao García y los volantes James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado encabezan la lista definitiva de 23 jugadores que representarán a la selección Colombia en el Mundial de Rusia-2018.



El delantero del AS Mónaco de Francia disputará por primera vez una Copa Mundo tras la lesión que lo alejó de Brasil-2014, mientras que los mediocampistas del Bayern Múnich de Alemania y de la Juventus de Italia repetirán en la competición mundial.



En la lista del técnico argentino José Pekerman, revelada este lunes por la Federación Colombiana de Fútbol, no hubo mayores sorpresas.



Los cafeteros viajaron a Italia para concentrarse en el Mundial con un grupo de 24 jugadores. Pekerman solo tenía una duda en la lista definitiva: el central Cristian Zapata (Milán, Italia), aquejado por un problema físico, o William Tesillo (León, México).



Finalmente el DT argentino se decantó por Zapata, de 31 años y uno de los hombres con más experiencia en la zona defensiva, tras recuperarse de su molestia.



Del total de llamados, solamente diez han disputado un Mundial.



Afuera de la Copa Mundo se quedaron hombres claves durante la clasificatoria sudamericana como los volantes Edwin Cardona (Boca Juniors, Argentina) y Giovanni Moreno (Shanghái Shenhua, China) y los delanteros Duván Zapata (Sampdoria, Italia), Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará (ambos del Junior).



Colombia competirá en el Grupo H contra Polonia, Senegal y Japón. La tricolor debutará ante los nipones el 19 de junio en el estadio Mordovia Arena en Saransk.



La tricolor buscará superar lo realizado en Brasil hace cuatro años, cuando fue eliminada en cuartos de final por los anfitriones.



La lista oficial de 23 jugadores:



Arqueros: David Ospina (Arsenal, Inglaterra), Camilo Vargas (Deportivo Cali) y José Fernando Cuadrado (Once Caldas).



Defensas: Santiago Arias (PSV Eindhoven, Holanda), Johan Mojica (Girona, España), Jefferson Lerma (Levante, España), Davinson Sánchez (Tottenham, Inglaterra), Yerry Mina (Barcelona), Óscar Murillo (Pachuca, México), Frank Fabra (Boca Juniors, Argentina) y Cristian Zapata (Milán, Italia).



Volantes: Carlos Sánchez (Espanyol, España), Abel Aguilar (Deportivo Cali), Wilmar Barrios (Boca Juniors, Argentina), Matheus Uribe (América, México), James Rodríguez (Bayern Múnich, Alemania), Juan Fernando Quintero (River Plate, Argentina), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus, Italia) y José Heriberto Izquierdo (Brighton, Inglaterra).



Delanteros: Luis Fernando Muriel (Sevilla, España), Radamel Falcao García (AS Mónaco, Francia), Carlos Bacca (Villarreal, España) y Miguel Ángel Borja (Palmeiras, Brasil).