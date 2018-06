Sin Cristiano, Bélgica y Portugal empatan 0-0 en amistoso previo al Mundial Rusia-2018

La semana de los belgas estuvo animada por varias polémicas. Una de ellas fue la no convocatoria de Radja Nainggolan. El técnico español Roberto Martínez optó por prescindir del motor de la Roma. (AFP)

Redacción

Bruselas, Bélgica

Las selecciones de Bélgica y Portugal, dos de las aspirantes a llegar lejos en el Mundial de Rusia-2018, empataron a cero este sábado en Bruselas, en un partido en el que no jugó el astro luso Cristiano Ronaldo, y que fue pobre en ocasiones de gol.



El cinco veces ganador del Balón de Oro del Real Madrid disfruta de una semana de descanso luego de su larga temporada con su club.



Los 'Diablos Rojos' tampoco pudieron contar con Axel Witsel, con una pequeña lesión.



Bélgica dominó el primer cuarto de hora antes de sufrir frente a la técnica de sus rivales, que comprobaron no obstante su falta de gol ante la ausencia de Ronaldo.



La semana de los belgas estuvo animada por varias polémicas. Una de ellas fue la no convocatoria de Radja Nainggolan. El técnico español Roberto Martínez optó por prescindir del motor de la Roma.



El antiguo seleccionador Marc Wilmots avivó la llama este sábado en la prensa belga: "Nainggolan es uno de los tres mejores jugadores belgas. Debía estar convocado a toda costa", declaró Willmots, que tampoco llamó a 'Ninja' en 2014 para el Mundial de Brasil.



Bélgica, en la llave G del Mundial junto a Panamá, Inglaterra y Túnez, disputará sus dos próximos partidos de preparación ante Egipto y Costa Rica.