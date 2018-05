Neymar fue excluido de entrenamiento con primer equipo de Brasil

Agencia AP

Londres, Inglaterra

Una semana después de advertir que su salud no estaba todavía al 100%, Neymar fue excluido el jueves del entrenamiento con el primer equipo de la selección brasileña en su concentración previa al viaje hacia Rusia para disputar el Mundial.



El delantero del París Saint-Germain sigue aquejado por una lesión en un pie.



Antes de viajar a Londres el domingo, Neymar dijo que no se había recuperado plenamente tras una semana de entrenamiento con la selección en Brasil. Sin embargo, pronosticó que estaría mejor para el 14 de junio, cuando comienza el certamen en Rusia.



Brasil enfrentará a Croacia en un partido amistoso que se realizará el domingo en Liverpool. No está claro si Neymar jugará de inicio.



En la práctica del jueves, el seleccionador brasileño Tite utilizó a Philippe Coutinho y a Gabriel Jesús adelante.

Thiago Silva se integró también al primer equipo de práctica, en el lugar de Marquinhos.



Antes, la Confederación Brasileña de Fútbol había revelado que el volante Renato Augusto se lastimó la rodilla derecha y podría perderse el encuentro con Croacia en Anfield.



Renato Augusto, de 30 años, podría recibir descanso durante el resto de la semana.



Brasil ha practicado en el centro de entrenamiento del Tottenham desde el lunes. Permanecerá ahí hasta el 8 de junio.



El último amistoso de la selección antes del Mundial será el 10 de junio, ante Austria.