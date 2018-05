Paolo Guerrero irá al Mundial Rusia 2018 tras decisión del Tribunal Arbitral del Deporte

Agencia AFP

Lausana, Suiza

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) anunció este jueves que no se opone al recurso de apelación presentado por el futbolista peruano Paolo Guerrero ante el Tribunal Federal Suizo con el objetivo de suspender su sanción de 14 meses por dopaje y poder disputar el Mundial de Rusia-2018.



"El señor Paolo Guerrero presentó una solicitud urgente de suspensión de ejecución de la sanción al objeto de poder participar en la próxima Copa del Mundo de FIFA en Rusia. El TAS no objetará la solicitud urgente de suspensión presentada por el señor Guerrero", añade el texto.



Tras el partido Perú-Argentina, el 5 de octubre por las eliminatorias sudamericanas, el capitán del equipo local, Guerrero, dio positivo por el metabolito de la cocaína benzoilecgonina, una sustancia incluida entre los productos prohibidos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).



La FIFA anunció en diciembre que la suspensión de un año infligida al delantero del Flamengo (Brasil) se había reducido a seis meses y terminaba el 3 de mayo, lo que debía permitirle disputar el Mundial.



- Suspensión de catorce meses -

A mediados de mayo, el TAS anunció, tras sendos recursos del futbolista y de la AMA, que la suspensión del jugador de 34 años pasaba de 6 a 14 meses, lo que deja a Guerrero sin Mundial.



El TAS recordó en aquella sentencia "que no podrá ser modificada, salvo anulación por el Tribunal Federal Suizo", con sede en Lausana.



Guerrero pidió al Tribunal Federal Suizo que se pronuncie antes del final de esta semana, ya que los países participantes en el Mundial deberán transmitir el lunes a la FIFA su selección definitiva.



Si la FIFA y la AMA no se oponen a esta demanda, el jugador "tiene posibilidades de que el Tribunal Federal acepte su petición y podría de este modo participar en el Mundial", según una fuente próxima del caso.



Guerrero, apoyado por estamentos como el sindicato de jugadores profesionales (Fifpro), fue recibido recientemente por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que había indicado "comprender su decepción".



- Apoyo de federación peruana -

Guerrero presentó el 25 de mayo su apelación ante la justicia de Suiza, con el respaldo solidario de la Federación Peruana de Fútbol a través de una declaración jurada entregada al Tribunal Federal.



En su sanción, el TAS consideró que Guerrero "no trató de mejorar su rendimiento ingiriendo la sustancia prohibida", pero le responsabiliza cuando menos de una "falta o negligencia". El jugador alegó haber bebido un mate de anís contaminado con mate de coca.



El TAS considera que Guerrero debería haber "tomado medidas" para prevenir el incumplimiento de las normas antidopaje.



La AMA pidió una suspensión de entre 1 y 2 años para el jugador.



Guerrero, 33 goles en 87 partidos internacionales, figuraba en la lista preliminar de 25 jugadores para Rusia confeccionada por el seleccionador Ricardo Gareca y que FPF había enviado a la FIFA.



Perú disputará el Mundial en el Grupo C del Mundial-2018, donde se medirá a Francia, Dinamarca y Australia.

Le puede interesar: Argentina en la recta final hacia Rusia 2018