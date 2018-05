México, ambiciosa de cara a Rusia-2018: Vamos para ganar

Agencia AFP

Los Ángeles, Estados Unidos

La selección mexicana de fútbol acudirá al Mundial de Rusia-2018 con los pies en el suelo pero también ambición, grandes expectativas y un objetivo claro: llegar a la final y ganarla.



"Nosotros vamos a jugar la Copa del Mundo para ganarla. Luego pasarán mil factores (...) pero para mí lo importante es llegar a casa y no tener ningún remordimiento", explicó el zaguero de la Real Sociedad de España, Héctor Moreno, tres días antes de medirse a Gales en Pasadena, en el penúltimo amistoso de México previo al Mundial.



"Yo quiero ser campeón del mundo, quiero serlo porque estamos ante la posibilidad de hacerlo. Sabemos que no somos favoritos, sabemos que nunca se va a pensar que México va a ganar. Yo creo que el equipo mexicano está preparado para ello", añadió.



Moreno, de 30 años, forma parte de la prelista de 28 jugadores del técnico colombiano, Juan Carlos Osorio, y espera participar en Rusia en su tercer Mundial, luego de acudir a Sudáfrica-2010 y Brasil-2014.



El selecciondor también se mostró ambicioso y optimista con las posibilidades de los suyos, que seguirán fiel a su juego de posesión para aspirar a grandes cotas en Rusia.



"Creemos que podemos ir a la final. Como deportistas y seres humanos estamos en nuestro derecho de creer, porque trabajamos mucho para ello", dijo el DT en conferencia de prensa en Los Ángeles.



"El funcionamiento va relacionado con jugar bien y eso está relacionado con la belleza. Y eso depende del ojo con el que se mire. Este equipo juega a la posesión. Vamos a tener un equipo que como siempre va a jugar a buscar ganar, que cree que a través de la elaboración del juego tiene las posibilidades de ganar", señaló.



- Un reto de los grandes -

México, encuadrada en el Grupo F junto a Alemania, Corea del Sur y Suecia, debutará frente a los germanos, vigentes campeones del mundo.



"El equipo mexicano ante los grandes siempre tiende a crecerse. Ya sea Alemania, Corea del Sur o Suecia, serán partidos complicadísimos", apuntó Moreno.



"Estamos bien, enfocándonos en lo que se tiene que trabajar para llegar bien al primer partido (contra Alemania) que va a ser el más importante", subrayó por su parte el delantero Oribe Peralta.



"Creo que todos estamos trabajando por un bien común y tratando que el equipo se vea muy parejo y muy compacto. Todos tenemos la misma ilusión de estar en una Copa del Mundo y de ser campeones", agregó.



El combinado azteca ha caído en octavos de final en los seis últimos Mundiales y no llega al quinto partido desde que albergó el torneo, en 1986, cuando igualó el mejor resultado de su historia, logrado también en su casa en 1970.



En Rusia, en caso de clasificar, México chocará en octavos contra un equipo del Grupo E, en el que se encuentran Brasil, Costa Rica, Serbia y Suiza.

