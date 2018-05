Manuel Neuer entra y Götze y Wagner salen de la lista premundialista alemana para Mundial de Rusia   

Götze no aparece en el listado de los convocados que este año tiene a Manuel Neuer.

El arquero Manuel Neuer, que no juega desde septiembre por una fractura en el pie, forma parte de la lista premundialista de Joachim Löw para el Mundial de Rusia-2018, donde la Mannschaft luchará por revalidar el título, anunció este martes el seleccionador germano.



Sin grandes sorpresas, la lista es una mezcla de los campeones del mundo en 2014 (Müller, Boateng, Hummels, Kroos, Khedira, Özil) con los jóvenes que ganaron hace un año la Copa de las Confederaciones en Rusia (Draxler, Kimmich, Goretzka, Werner).



El 'problema Neuer' se resolverá el 4 de junio, fecha en la que la DFB deberá enviar a la FIFA la lista definitiva para el Mundial.



"Queremos darle una oportunidad y hacernos nuestra propia idea, hablar abiertamente y sinceramente con él", explicó este martes Löw al desvelar la lista.



El arquero campeón del mundo en 2014 y capitán de la Mannschaft apenas ha jugado en el último año, después de sufrir una fractura en el pie en una eliminatoria de Champions contra el Real Madrid la pasada temporada, de la que se volvió a resentir en septiembre.



"Evidentemente, nadie puede disputar un torneo así sin haber jugado", admitió el seleccionador, por lo que las chances de Neuer de ir a Rusia pasan por reaparecer el próximo sábado en la final de la copa alemana contra el Eintracht de Fráncfort y un partido amistoso de la selección en Austria el 2 de junio.



Junto a Neuer aparecen otros tres arqueros en esta lista de 27 jugadores: Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Bernd Leno (Leverkusen) y Kevin Trapp (París SG).



Esto implica que uno de los cuatro quedará fuera de la cita mundialista cuando Löw haga pública la lista definitiva de 23 jugadores para Rusia, antes del 4 de junio.



- Götze y Wagner, los grandes ausentes -

En la lista están Ilkay Gündogan y Mesüt Özil, ambos de origen turco, que esta semana han protagonizado una polémica al fotografiarse con el controvertido presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan, en plena campaña electoral en ese país.



"Comprendo a estos dos jugadores surgidos de la inmigración, que tienen dos corazones en un solo pecho. No es simple, pero los dos han hecho tanto por la integración en Alemania", declaró sobre este caso Löw, precisando que los jugadores "lamentan profundamente" lo sucedido.



"Ellos saben que han cometido un error", insistió este martes el presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) Reinhard Grindel.



La Federación Turca, en cambio, consideró "escandalosas" e "inaceptables" las críticas contra ambos jugadores en Alemania.



La mayor sorpresa de la lista de Löw es la convocatoria del delantero del Friburgo Nils Petersen, segundo máximo goleador de la última Bundesliga (con 15 goles, por los 29 de Robert Lewandowski), pero que nunca ha sido internacional, pese a tener ya 29 años.



El que no entra es el héroe del título en Brasil hace cuatro años Mario Götze, autor del tanto en la prórroga de la final contra Argentina, que desde entonces ha vivido temporadas complicadas por las lesiones y problemas de salud.



Tampoco ha sido convocado Sandro Wagner, que en enero fichó por el Bayern Múnich para ser el sustituto de Robert Lewandowski.



Alemania está encuadrada en el grupo F, junto a México, Suecia y Corea del Sur.



La lista de 27:



Aruqero: Manuel Neuer (Bayern Múnich), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona/ESP), Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Kevin Trapp (París SG/FRA)



Defensas: Jérôme Boateng (Bayern Múnich), Matthias Ginter (Mönchengladbach), Jonas Hector (Colonia), Mats Hummels (Bayern Múnich), Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlín), Antonio Rüdiger (Chelsea/GER), Niklas Süle (Bayern Múnich), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)



Medios: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (París SG/FRA), Ilkay Gündogan (Mánchester City/ENG), Leon Goretzka (Schalke), Sami Khedira (Juventus/ITA), Toni Kroos (Real Madrid/ESP), Mesut Özil (Arsenal), Sebastian Rudy (Bayern Múnich)



Delantero: Mario Gomez (Stuttgart), Thomas Müller (Bayern Múnich), Nils Petersen (Friburgo), Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Mánchester City/ENG), Timo Werner (Leipzig).

