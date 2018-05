Río de Janeiro, Brasil

Mucho sexo, concentración y goles: esa es la fórmula que le recomendó el exastro Romario al joven Gabriel Jesus si quiere triunfar en Rusia como él lo hizo en Estados Unidos-1994, donde la Canarinha fue tetracampeona y el Baixinho el mejor jugador.



"Tener bastante sexo es uno de mis consejos, así como aprovechar lo máximo que pueda los días libres y, claro, concentrarse los días de partido y durante los juegos", afirmó este miércoles el exatacante y ahora senador brasileño al diario deportivo Lance!.



A la vista de los resultados, la práctica no le fue nada mal a Romario en Estados Unidos: no sólo su selección levantó la cuarta Copa, sino que el entonces jugador del FC Barcelona anotó cinco goles y fue elegido como el mejor jugador de aquel Mundial.



Unos registros difíciles de repetir para Gabriel Jesus, quien a los 21 años disputará en Rusia la primera Copa de una carrera a la que el propio Romario ve mucho potencial.



"No soy mucho de dar consejos, pero creo que él tiene bastante conciencia de su fútbol y de lo que representa para la Seleçao. Tiene que llegar a la Copa del Mundo y hacer gol. ¡Eso es lo que importa!", aseguró en referencia al atacante del Manchester City.



Futbolista genial y de conocido gusto por la diversión, Romario ocupa un lugar destacado en la historia de la Seleçao, donde es su cuarto mayor goleador, todavía dos tantos por delante de Neymar.



Aunque solo disputó dos Copas, y en la de 1990 apenas jugó medio partido, el 'Baixinho' fue el gran protagonista del trofeo logrado en Estados Unidos, con el que Brasil rompió 24 años de sequía.



"La Copa del Mundo es una competición totalmente diferente de las demás, en la que tienes que estar 100% concentrado y dejar todos tus problemas de lado, si no no vas a conseguir realizar la mejor Copa posible", reflexionó.



A los 52 años, la vida del 'Baixinho' hace tiempo que discurre lejos de las canchas. Tras su retirada cambió el balón por la política, se afilió al Partido Socialista Brasileño (PSB) y en 2010 fue elegido diputado nacional.



Desde 2015 ocupa un puesto de senador y en marzo anunció su pre-candidatura a las elecciones de octubre para ser gobernador de Rio de Janeiro.