FIFA: Infantino no interferirá con candidaturasdel mundial 2026

Agencia AP

Zúrich, Suiza

Luego que Marruecos cuestionó la imparcialidad de Gianni Infantino, la FIFA mantuvo el miércoles que su presidente no va a interferir en la competencia de candidaturas para la Copa del Mundo del 2026 y le recordó a la nación norafricana que se atenga a las reglas.



El prospecto de Infantino respaldando privadamente la campaña de Norteamérica fue discutido el martes por el jefe de la candidatura marroquí, Moulay Hafid Elalamy.



Las candidaturas pueden ser bloqueadas de la votación en el Congreso de la FIFA el 13 de junio si tienen baja puntuación por parte de un panel especial, cargado de personas nombradas por Infantino. Hasta 207 de las 211 federaciones miembros van a votar, pues los cuatro miembros candidatos están excluidos.



"Como recordatorio, el presidente de la FIFA no participará en la votación en el Congreso y no está involucrado en el trabajo del panel especial que realizará la evaluación técnica”, dijo la FIFA en una declaración a The Associated Press.



En declaraciones a la prensa en Casablanca, Elalamy se había quejado de que “es muy serio si la opinión de un presidente pudiera cambiar opiniones estratégicas”.



El papel del panel especial ha sido fortalecido luego que el ahora desacreditado comité ejecutivo de la FIFA ignoró en el 2010 los reportes técnicos de la organización que identificaron a Rusia y catar como candidaturas de alto riesgo cuando votó sobre las Copas del Mundo del 2018 y el 2022.



Marruecos compite con una candidatura conjunta de Estados Unidos, México y Canadá.