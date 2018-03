Lucas Hernández elige "por supuesto" jugar definitivamente con Francia

Agencia AFP

CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES, Francia

El defensa Lucas Hernández, que el viernes debutó con la selección francesa en el amistoso perdido 3-2 ante Colombia, confirmó este domingo que "por supuesto" su decisión definitiva es jugar en el futuro con los Bleus, en vez de con España, país donde ha vivido casi toda su vida.



El jugador del Atlético de Madrid nació hace 22 años en Marsella pero su familia se trasladó a España, siguiendo a su padre, también futbolista, cuando Lucas era un niño.



El choque ante Colombia es amistoso y Lucas Hernández, al no haber jugado todavía ningún partido oficial con los Bleus, todavía podría optar a jugar con España en un futuro, pero este domingo confirmó que no será así y que seguirá a las órdenes de Didier Deschamps.



"Sí, por supuesto", respondió claramente cuando le preguntaron si su decisión era definitiva.



"He tomado mi decisión desde hace tiempo. Estoy orgulloso de llevar esta camiseta y mientras que esté en el campo haré todo lo posible para defender a muerte esta camiseta", afirmó en conferencia de prensa.



Hernández explicó los momentos de duda que tuvo entre España y Francia.



"Soy un jugador muy ambicioso. Cuando estás lejos de Francia y no tienes noticias piensas cosas, pero el entrenador (Didier Deschamps) te llama, te dice que cuenta contigo y no tuve que pensarlo. Directamente dije que sí", precisó.



Mientras realizaba los trámites para la nacionalidad española había declarado a la televisión pública de ese país (TVE) hace unas semanas que se consideraba "como un español más".



"Los franceses no me conocen como los españoles. Tengo 22 años, hace 18 años que vivo en España. Cuando digo que España me lo ha dado todo, a nivel personal y futbolístico, es verdad. He realizado mis estudios allí, toda mi carrera como futbolista. Hablo mejor español que francés, eso es verdad también, se puede ver con mi acento", admitió.



- La Bamba -

"España me lo ha dado todo pero mi país es Francia, es mi país de nacimiento y es un orgullo poder ser francés, como toda mi familia es francesa", afirmó.



Con Antoine Griezmann, su compañero de equipo en el Atlético y ahora en los Bleus, "hay una amistad".



"Le he preguntado si había mucha diferencia entre el equipo A y el Sub-21. Me ha dado muchos consejos, tanto en el club como aquí. Hoy estoy muy contento de estar aquí y de estar con él", dijo Hernández.



Preguntado sobre su joven compañero de equipo, el atacante Olivier Giroud se refirió a él como "un buen muchacho".



"Está bien que haya elegido la selección de Francia. Es un jugador muy bueno, muy joven todavía. Lucas volverá con todavía más experiencia a su club, tiene un bonito futuro con la selección de Francia", aseguró Giroud en una conferencia de prensa.



En la tradicional 'novatada' que viven los jugadores convocados por primera vez con la selección de Francia, Lucas Hernández tuvo que cantar una canción y optó por "La Bamba".