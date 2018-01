En el 2018 calza con elegancia y a la moda

Es tiempo de regresar a las aulas escolares y que mejor hacerlo paso a paso con estilo, moda y con comodidad.



Los padres de familia ya se alistan para aprovechar y buscar el zapato ideal para sus hijos, el que más comodidad le brindará. Al igual se busca que estén fabricados con un producto resistente, cómodo y accesible, que le permite al estudiante realizar las diversas actividades ya sean físicas o simplemente de movilización sin molestias ni complicaciones.



Para ello los padres deben de considerar y tener presente al momento de la selección del calzado ciertos aspectos como; la comodidad: si en el colegio no les exigen un modelo concreto de zapatos, conviene elegir zapatos resistentes, de materiales transpirables y suelas o plantillas gruesas pero antideslizantes, aunque el calzado elegido no sea un estilo tan elegante y favorecedor.



Materiales de calidad; el zapato tiene que ser elaborado en materiales resistentes, pero que permitan que el pie del chico transpire, lo que asegura la comodidad y salud del pie del niño, durante la jornada escolar.



Las plantillas, hay que asegurarse que la plantilla sea antibacterial, de materiales como el cuero o un algodón de primera calidad, además es importante que el diseño garantice transpiración del pie.



Mayor durabilidad: Busca que las suelas sean de excelentes materiales o termoplásticas, ya que garantizarán un calzado altamente resistente y durable.

Innovadora tecnología: El calzado debe ser desarrollado con nuevas tecnologías que aseguren un producto más liviano y funcional para las variadas actividades físicas que realicen los niños durante su etapa escolar. Hay diversas marcas que han creado concepto de calzados por etapas, con modelos apropiados para el desarrollo y formación del pie de los niños.



La comodidad es esencial para un buen zapato, si su hijo no sabe aún atarse los cordones de los zapatos o no tiene mucha destreza todavía para hacerlo, lo mejor será que le compre un calzado con velcro. De este modo no tendrá que preocuparse de atarse o desatarse los cordones y no podrá caer ni hacerse daño por llevarlos desatados.



El llevar un calzado con velcro hará que sea más autosuficiente y pueda ponerse y quitarse los zapatos tantas veces como quiera sin necesidad de depender de la profesora o de los padres. Recuerda que no porque un zapato lleve velcro tiene que ser más informal, ya que puedes ponerle unos mocasines, unas “merceditas” o zapatillas en color negro o azul oscuro, los cuales dan un toque más elegante al calzado y combinan perfectamente con cualquiera de la ropa o uniforme que deban llevar a la escuela.



Zapatos estilo “merceditas” existen también con hebillas y visten más que el vecro.



No obstante, deberá tener en cuenta que es bastante complicado cerrar una hebilla pequeña para una niña y puede que la piel se le rompa con más facilidad, por lo que este tipo de calzado deberás dejárselo para cuando sea más mayor y autosuficiente.



Deportivos

Dependiendo de la escuela en la cual estudien sus hijos tendrán unas normas de calzado u otras. Algunos colegios no les permiten llevar tenis deportivas a los estudiantes más que en las horas de educación física. Por eso, deberás encontrar un calzado que sea cómodo para sus hijos, pero que a la vez sea elegante y formal para poder asistir a clase como se le requiere.



Si en la escuela donde estudian tus hijos no existe ningún código a la hora de vestir ni para el calzado entonces tendrás más libertad para escoger el que mejor se adapte a las necesidades del niño o de la niña.