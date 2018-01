Terminaron las vacaciones y de nuevo a clases

Las tareas, las acostumbradas carreras, las clases, la merienda, los compañeros y los recreos son los temas que regresan muy pronto. Pero este suceso que se repite después de cada temporada de vacaciones, en muchos casos provoca situaciones de estrés que se manifiestan con miedo, inseguridad o mucha tensión que pueden afectar la salud.



Por ello, en este regreso a clases los padres de familia se deben preparar para este momento tan importante para los niños tomen en cuenta que los primeros días, siempre son decisivos para su desempeño escolar durante todo el año.

El regreso a clases implica mucha incertidumbre y estrés por varios motivos: Si es la primera vez que van a la escuela, el temor es total, sobre todo por la separación de los padres, la incertidumbre de un “supuesto abandono”, el desconocimiento de lo que es un sistema educativo.



El conocer a un maestro o maestra que quién sabe cómo será y el enfrentamiento con muchos otros niños y niñas desconocidos no es nada fácil de enfrentar.



Si regresan a nuevo ciclo escolar, el conocer al nuevo maestro o maestra y pensar en cómo será su relación con ellos y el extrañar al profesor anterior (aunque la relación no haya sido del todo buena), puede provocar también una situación muy incómoda.



El reencuentro con los amigos queridos, pero también con los compañeros que no caen bien peor aún con los que se tuvo algún pleito durante el año anterior.





La emoción de estrenar mochilas, uniformes, libros y todo tipo de útiles escolares que se presumirán a los demás.



Es importante comprender que las vacaciones han permitido el cambio de ciertos hábitos, tanto alimenticios como del sueño, así como en la disciplina y los horarios, por lo que es necesario que se vayan ajustando poco a poco, antes del tan ansiado y a la vez tan temido día de regreso a clases.



Sugerencias a tomar en cuenta

Para que todo marche bien, los especialistas sugieren los siguientes puntos: platicar con los niños sobre la importancia del regreso a la escuela y determinar con ellos lo que se espera de este año y cómo piensan lograrlo.



Plantear el regreso a clases como algo positivo y muy importante. Escuchar sus temores, dudas, intereses y expectativas con mucha atención y orientarlas respetuosamente en todo momento.



Establecer y respetar los horarios para levantarse, dormirse, alimentarse, tomar clases especiales, hacer tareas y jugar o entretenerse.



Responsabilizarlos sobre el cuidado de sus útiles escolares, el arreglo diario de sus uniformes o ropa de escuela, así como de la solución de sus tareas escolares para evitar el desorden que es causante muchos problemas y tensiones familiares.



Supervisar bien su desayuno que es el principal alimento que les permitirá concentrarse y aprender bien durante toda la mañana. Con frecuencia es importante incluir un complemento alimenticio para el recreo, para que no les falten todas las vitaminas y minerales esenciales para su adecuado crecimiento y desarrollo.

Vigilancia



También durante el año escolar hay que vigilar otras conductas que pueden indicar que los niños y niñas no se encuentran bien en la escuela.