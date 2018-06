Des femmes afghanes écrivent pour leurs droits 

Free Women Writers a depuis publié des poèmes, des mémoires et des articles écrits par plus de 140 femmes.

KABUL, AFGANISTÁN

Il y a quelques centaines d'années, Rabia Balkhi, l'une des premières femmes poètes perses, a été tuée pour être tombée amoureuse d'un esclave et avoir osé écrire de la poésie.

Comme elle, les femmes de nos jours en Afghanistan peuvent aussi être cible de violences basées sur le genre.



Fin 2016, la Commission afghane indépendante des droits de l'homme (AIHRC) a enquêté sur 5 575 cas de crimes violents contre les femmes, notant que la plupart des cas ne sont pas signalés.

Aujourd'hui, environ 11 siècles après le meurtre de Balkhi, les filles du pays ont lancé une organisation à but non lucratif pour défendre leurs droits à travers l'écriture: Free Women Writers.



Fondée en 2013 par les militantes afghanes Noorjahan Akbar et Batul Moradi aux côtés d'un collectif d'écrivaines, d'étudiantes et d'activistes, l'association espère améliorer la vie des femmes simplement en racontant leurs histoires, dans leurs propres mots.

Publié la même année, leur premier livre, Les filles de Rabia, a également été rendu disponible via les réseaux sociaux. Free Women Writers a depuis publié des poèmes, des mémoires et des articles écrits par plus de 140 femmes. Des centaines de textes ont été traduits en anglais par 15 volontaires.



Leur deuxième livre, You Are Not Alone, est disponible en persan, pachto et anglais. Les bénéfices de sa vente permettent à l'association de financer des bourses d'études supérieures pour de jeunes femmes afghanes.