Langouët, petit village gaulois 100% écolo

FRANCE



Le village breton de Langouët, en France, est en passe de devenir autonome sur le plan énergétique et vise l’indépendance alimentaire. Pour atteindre ses objectifs, la commune de 600 habitants multiplie les projets : une cantine 100% bio et locale depuis 2004, des logements sociaux passifs (sans système de chauffage actif, ou très peu), un hameau de « maisons-potagers », un jardin de formation en permaculture, un café participatif, une centrale solaire, une pépinière d’activité centrée sur l’économie sociale et solidaire, une voiture électrique partagée… Et ce depuis vingt ans, sous l’impulsion du maire de la commune depuis 1999, Daniel Cueff.

Pour financer ses projets, la commune a emprunté à deux reprises à ses habitants (25 000 euros cette année pour créer un jardin partagé de formation à la permaculture et 40 000 euros en 2016 pour réaménager le bourg). « Tout ce que nous pouvons faire localement, nous le faisons ! », assure l’édile qui a à cœur d’impliquer l’ensemble des administrés dans les projets du village. Langouët veut aller plus loin avec la construction d’un hameau triple zéro (Zéro énergie, Zéro carbone, Zéro déchet) de maisons dotées d’une serre sur leur toit et vise l’autonomie énergétique d’ici dix ans grâce au solaire.