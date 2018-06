Au Maroc, un restaurant fait revivre l’espoir des femmes

Maroc

La demande est aujourd’hui plus grande que l’offre. L’association Amal ( espoir en arabe) pour les Arts culinaires à Marrakech, au Maroc, propose aux Marocaines de 18 à 35 ans issues de milieux défavorisés d’apprendre le métier de la restauration et de le mettre en pratique dans son propre restaurant, puis de trouver un emploi via son réseau de partenaires, afin qu’elles puissent retrouver leur indépendance économique dans un pays où le chômage frappe principalement les femmes.



Victime de son succès, Amal n’a pas toujours assez de femmes formées disponibles pour répondre aux besoins des employeurs potentiels qui souhaitent les embaucher.



Dans cette formation, théorie et pratique vont ensemble puisque tout se passe dans leur propre restaurant, ouvert au public et fréquenté par une centaine de personnes midi et soir.



Les stagiaires y tiennent la cuisine, s’occupent du service et de l’entretien du local et contrôlent les finances.



Environ 200 femmes ont été formées depuis sa création en 2013, dont la plupart ont décroché un poste via les partenaires de l’association, fondée par Nora Belahcen Fitzgerald.



Ouvrir ce restaurant, dont l’ensemble des recettes financent l’association, a été sa manière de lutter contre la précarité des femmes au Maroc. « Je n’imaginais pas un tel succès », confie-t-elle. Aujourd’hui, l’association fourmille de projets. « Amal, dans sa prochaine version, sera une structure d’accompagnement des femmes vers l'entrepreneuriat sous la forme de commerces communautaires », prévoit sa fondatrice.