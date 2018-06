La force des mots des livres recyclés  

Le « seigneur des livres », comme l'appellent les habitants de son quartier, a sauvé du rebut quelque 50 000 livres de littérature ou portant sur des sujets aussi divers que les sciences, les affaires et la médecine.

BOGOTÁ, COLOMBIA

Depuis 21 ans, José Alberto Gutierrez, 55 ans et ancien employé du centre de recyclage de Bogotá, en Colombie, consacre sa vie à récupérer les livres jetés à la poubelle afin qu'ils puissent être réutilisés par les enfants et les jeunes des zones les plus défavorisées du pays.



Voulant transformer ces régions par le simple pouvoir de la lecture, Gutierrez en est venu à créer la Fundación La Fuerza de Las Palabras (Fondation La force des mots).

Grâce à elle, il est parvenu à peupler les étagères de plus de 450 salles de lecture et bibliothèques du pays.

« L'héritage le plus précieux que nous pouvons laisser à nos enfants, c’est l'éducation », assure-t-il, précisant que, dans un pays où seulement quatre lycéens sur dix obtiendront leur diplôme universitaire, des dizaines de bénéficiaires ont eu accès à l'enseignement supérieur grâce à la fondation.

Aujourd'hui, Gutierrez et sa famille travaillent à la construction d'une bibliothèque musée à Bogotá, dans le but de continuer à mettre la lecture à portée des communautés défavorisées du pays.