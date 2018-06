Bailando contra el mal de Parkinso

Dance Well se enfoca principalmente en personas con mal de Parkinson.

Italia

Tomar una clase de danza contemporánea en un museo es la nueva forma de terapia para personas que sufren mal de Parkinson en Italia.



La iniciativa Dance Well, patrocinada por el Festival Operaestate de Véneto, bajo la dirección artística de Roberto Casarotto, ofrece clases de danza de una hora en el Museo Cívico de Bassano del Grappa (Vicenza) dos veces por semana para personas que sufren esta enfermedad.



“El mal de Parkinson (causado por un trastorno neurodegenerativo que afecta el movimiento) es una enfermedad que ha alcanzado un nivel de epidemia en todo el mundo”, explica Daniele Volpe, director del departamento de Rehabilitación Neurológica de Villa Margherita, en Arcugnano (Vicenza), un centro de tratamiento de vanguardia para personas con mal de Parkinson.



“La condición se puede tratar con medicamentos específicos, pero no son realmente efectivos en forma aislada. Necesitamos que se creen más programas de rehabilitación para mejorar la calidad de vida de los pacientes”.



Existen investigaciones científicas que demuestran que “lo más importante es mantenerse en movimiento”, dice Volpe, “porque el movimiento activa mecanismos de protección neurológica en el cerebro, favorece la plasticidad sináptica y posibilita la creación de nuevas conexiones neuronales.



Y esto significa que podríamos retardar el desarrollo de la enfermedad”.



Dance Well se enfoca principalmente en personas con mal de Parkinson, pero el proyecto busca implicar a otras personas de la comunidad, como jóvenes e inmigrantes. Unas 300 personas se reúnen todas las semanas en las salas de exposiciones del Museo Cívico.