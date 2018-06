Ejercicios para fortalecer los brazos

Todas anhelamos tener unos brazos fuertes que se vean espectaculares y poder lucir sin ninguna verguenza nuestros brazos, pero con los años el cuerpo va perdiendo la firmeza y los cambios bruscos de peso nos hacen también una mala jugada, al final nuestros brazos se vuelven flácidos y se parecen a las alas de un murciélago.

La única manera de combatir esta flácidez es llevando una rútina de ejercicios para ayudar a deshacernos del exceso de grasa y poder tonificar los musculos de los brazos.

Te presentamos algunas rutinas de ejercicios que puedes practicar en casa, algunas son simples de realizar y otras tienen cierto grado de complejidad...pero piensa en el resultado que deseas alcanzar asi que no te rindas, You can Do it!

#1- Triceps Dips

Necesitarás una silla estable, coloca tus manos con los hombros hacía atrás en el asiento de la silla, tu trasero debe de estar enfrente de la silla y tus piernas tienen que estar dobladas en el suelo a la altura de tu cadera. Ahora trata de enderezar los brazos, pero siempre manten los codos ligeramente doblados, luego lentamente dobla los codos y baja el cuerpo hacia el suelo hasta que tus codos formen un angulo de 90 grados (sentirás una tensión en los tríceps) y luego presionar los brazos y regresar a la posición original. Repetir de 10 a 15 veces

#2-Push-Ups

La flexión de lagartijas es un ejercicio que se ejecuta en una posición inclinada, recostado hacia abajo levantando el cuerpo con los brazos y bajandolo nuevamente, para que no resulte tan difícil dobla tus rodillas y toca el suelo. Repite de 10 a 15 veces

#3- Tricep Kickbacks

#4-Tricep Extensions