¿Cómo elaborar el guión de un cortometraje?

Tegucigalpa, Honduras

La cuenta regresiva para el cierre de la convocatoria del VII Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO 2018 dio inicio. Los interesados tienen hasta el 31 de agosto para postular sus producciones audiovisuales.



Y como sabemos que aún hay creadores que no han iniciado el proceso de filmación de sus cortos, les damos una mano con una guía básica para la elaboración del guión, tomando en cuenta que la dificultad para escribirlo es una de las debilidades más recurrentes en la creación cinematográfica nacional. Es por ello que el experto Javier Suazo Mejía brindó algunos lineamientos esenciales.



¿Qué es lo primero que debe considerarse al comenzar a escribir el guión de un cortometraje?

Uno debe responderse a tres preguntas básicas: ¿Qué quiero contar? ¿A quién se lo quiero contar? ¿Por qué debo contar esta historia?



¿Qué elementos hay que tomar en cuenta para su desarrollo?

Es fundamental conocer la psicología del personaje para que sus acciones y motivaciones sean consecuentes. Esta también debe ser pertinente a la ambientación que lo rodea y a las circunstancias que acompañan a sus decisiones y acciones.



Desde el punto de vista práctico, no cae mal tener en consideración la capacidad técnica y económica con la que se cuenta para filmar la historia, aunque esto último siempre queda supeditado a la creatividad.



¿Cuál es el paso a paso que debe seguirse?

Como acto creativo, la redacción del script para un cortometraje puede abordarse de muchas maneras obedeciendo al impulso del escritor. En mi caso particular, soy muy metódico y disciplinado, siempre inicio a partir de un tema o una idea, escribiendo una sinopsis muy breve.



Luego la desarrollo en un tratamiento de una página. Hago un perfil psicológico de los personajes. Estudio su universo y sus relaciones. Después hago otro tratamiento más desarrollado de más páginas. Después hago el guión literario y lo reviso, lo reviso, lo reviso y lo vuelvo a revisar.



Después de todo eso, lo comparto para escuchar diversas opiniones, corto todo lo que pueda cortar y, por último, lo vuelvo a revisar.

Javier Suazo Mejía Realizador y guionista de documentales, cortometrajes y varios largometrajes, entre ellos "Toque de queda" (2012) y "Cuentos y leyendas de Honduras" (2014). Finalista para la selección de nuevas series para la cadena Fox Latinoamérica (2017) y para el desarrollo de laboratorio de guión LabGuión Colombia (2018).

¿Qué errores se cometen con frecuencia al redactar este tipo de guiones?

El más común y más grave es apresurarse. Los cineastas queremos ver nuestras producciones ya, pero eso conduce a muchas metidas de pata y sufrimiento. Así que el guionista debe saber pensar y esperar.



¿Qué características definen un buen trabajo?

La definición final la da el público. Si el guión comunica su mensaje de forma adecuada a la audiencia seleccionada, es porque es bueno, de lo contrario, lo más probable es que algo le faltó a la historia.



Sin embargo, el cine es un proceso colectivo, y una cosa es cómo se lee un guión y otra cómo lo interpretan el productor, el director, el montajista, el actor, etcétera. Luego hay que ver cómo cada uno de estos, a su vez, cuenta la historia.



¿Qué otro consejo daría a quienes desean elaborar el guión de un cortometraje por primera vez?

Uno muy importante es recordarles que el cine es una actividad colectiva, y que si bien el guión es una pieza fundamental, tampoco es la finalidad última del proceso cinematográfico.



Cuando uno entrega su guión a un productor o a un director, este deja de pertenecernos y estará en manos de otros que lo van a ir cambiando. Porque, al final, el guión es solo una herramienta más en este maravilloso ingenio de la cinematografía.