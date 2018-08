"Mi pasión por el cine comenzó desde pequeño"

Tegucigalpa, Honduras

Manlio Molina es un joven cineasta que se abrió campo en el cine hace dos años y medio, sin embargo, su pasión comenzó desde pequeño. A continuación detallamos la entrevista que El Heraldo realizó para conocer sobre su experiencia en el cine y sus futuros proyectos.



¿Qué lo adentró en el cine?

Mi pasión comenzó desde niño, me encantaba ver películas, a la edad de 14 años ya sabía qué rumbo le quería dar a mi vida, quería dedicarme al cine, contar historia, grabar, etc.



¿Cuándo comenzó en lleno con su carrera?

Fue hace dos años, cuando conocí a Fabricio Banegas y Josué Medina, los tres concordamos en que el cine en nuestro país estaba un poco estancado y decidimos hacer nuestro primer cortometraje. Recuerdo que compramos un equipo y comenzamos a producir, el primero fue "La fruta prohibida". El año pasado junto a Fabricio y Josué creamos nuestra empresa Indiebox studios, desde entonces producimos cortometrajes para presentarlos en otros festivales.



¿En qué otros cortos ha participado?

El año pasado también participé en el cortometraje "Propósitos" de Fabricio Banegas con el que gané a mejor director de arte y dirección de cinematografía. También participé en la primera entrega de Honduras Positiva, con el cortometraje "Benigno Gómez Camino a la Inmortalidad" el cual quedó en tercer lugar en la categoria de documental. Además tuve la oportunidad de participar en un festival de cine en Australia con el cortometraje "Myrodereel".



¿Qué siente al ver sus producciones en los festivales de cine?

Es una sensación gratificante, desde el momento en que se proyecta en la pantalla y veo todo el trabajo que realizamos es increíble, porque las personas lo ven pero no saben todo el trabajo que hay detrás, las horas que se pasan editando, grabando o cuántas tomas se tomaron para lograr una escena.



¿Actualmente qué hace?

Estamos trabajando en un guión para largometraje y en un cortometraje para los festivales que vienen.