El sonido, un aspecto elemental en un cortometraje

Tegucigalpa, Honduras

Es un hecho que el sonido constituye un elemento fundamental en el éxito de un cortometraje. Este marca la diferencia tanto en la estética como en la comprensión de los mensajes que se desean transmitir.



Se puede tener un objetivo claro, un buen guión y un equipo experimentado, pero si el sonido no es lo suficientemente limpio o no se registra de manera adecuada, la calidad de la producción no será la esperada.



El catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Diego Díaz, ofreció algunos consejos en torno a este panorama para que quienes apenas comienzan a trabajar en un material audiovisual logren sacarle el mayor provecho a sus ideas.



1- Existen micrófonos tipo bala muy económicos que se conectan directamente a los dispositivos móviles y permiten que el sonido captado sea mucho más limpio que el que se lograría solo acercando el aparato a las fuentes que lo emiten.



2- En relación a lo anterior, es indispensable cuidar el lugar en donde se coloca el micrófono. Es necesario identificar una ubicación donde se capture bien el sonido pero que no interfiera con el desenvolvimiento del personaje o de la escena.



3- Otra opción es buscar un espacio para grabar donde el sonido ambiente no sea tan fuerte. Hay lugares no tan concurridos que sirven como escenarios ideales para muchas de las escenas y que se asemejan a otros que quizá se visualizan sin ser los más adecuados.



4- También es importante prestar atención a los diálogos porque en ocasiones los sonidos no se registran de manera uniforme en escenas con varias voces. Son detalles que se pueden rectificar en la edición, pero lo mejor es prevenirlos.



5- Como última recomendación les aconsejo a los principiantes buscar guías a través de las herramientas de Internet. Hay blogs, plataformas y foros de consulta que permiten encontrar soluciones prácticas a problemas determinados.