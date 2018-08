El rol del editor audiovisual en un cortometraje

Tegucigalpa, Honduras

Se ha preguntado alguna vez ¿qué papel juega el editor de un cortometraje?

Esta pregunta nos la responde Ariel Murillo, editor multimedia y ganador a Mejor edición en el Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO 2015, por el corto "Soy".



¿Qué papel juega el editor en el cortometraje?

Un editor puede enriquecer una historia o arruinarla por completo, es quien se encarga de selecciónar, cortar, pegar el material grabado y proponer una narrativa de la película o una forma de contar la historia, además, junto al director, decide cuál será el rumbo de la cinta final.



¿Qué programas se pueden utilizar para la edición?

Programas de edición existen muchos, algunos de gama alta como Adobe Premier, Avid media que es el estandar en Hollywood, y Final Cut.

Estos son los ideales para realizar trabajos de multimedia porque poseen herramientas actualizadas que satisfacen las necesidades primordiales como la edición lineal, el retoque de color, mezcla de sonidos, integración de efectos, etc. Para la edición de "Soy" utilizamos Final Cut porque teníamos opciones profesionales de realizar el trabajo.

También existen programas de gama baja, pero ya solo son para aficionados porque no ofrecen muchas herramientas que permitan tener una cinta de calidad.



¿Cuánto tiempo puede llevar la edición de un cortometraje?

Esto dependerá de la complejidad del cortometraje, se estima que un minuto de edición es equivalente e una hora sentado, para el caso, "Soy" lo editamos en 20 horas seguidas ¡Cansado!

La edición es una actividad bastante agotadora porque para nadie es grato pasar tantas horas sentado frente a la pantalla, sin embargo, cuando se tiene pasión esas horas al final se recompensan con el trabajo terminado y viendo las escenas juntas transmitiendo la historia. Recuerdo que le ayudé a Ángel Maldonado a editar media hora de un cortometraje y esa vez me tomó cinco días.



¿En qué proyectos trabaja actualmente?

Participo en la edición y colorización de "Ausente", de William Aguilar, y trabajo en el guión de mis propias historias de corte de terror satírico.