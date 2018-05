Estudiantes de la Escuela República de Francia visitan centro de producción de miel de abejas

Tegucigalpa, Honduras

Bajaron del bus que los recogió en la puerta del centro educativo de prisa, pues querían de inmediato observar una abeja.



Lo que no imaginaban es que en el meliponario no les esperaba una sino decenas de insectos en plena tarea de producir miel.



Se trata de los alumnos de la Escuela República de Francia, los que fueron invitados a visitar este recinto educativo ubicado en la colonia Kennedy, en Tegucigalpa.



La vivencia de los alumnos y maestra guía de la competencia Escuelas Amigables con el Ambiente fue posible a través de la invitación girada por la empresa patrocinadora Larach & Compañía.



En el recorrido los niños conocieron a las abejas nativas meliponarias, sin aguijón, y su importancia para la humanidad.



Ricardo Díaz, cofundador del Meliponario Urbano Beecheii, les explicó a los visitantes que entre estas especies las que destacan son los jimeritos, los jimerones y alitas blancas, cada una de ellas con singulares características.



A su vez conocieron que una colmena es el hogar donde habitan alrededor de dos mil abejas obreras, en compañía de una reina, y, aparte de la producción de miel, cumplen con un acto importante conocido como polinización.



El grupo de 27 menores, en compañía de la maestra guía, recibió además información sobre las abejas, la manera en que deben cuidarse y las plantas que hay que sembrar para que las abejas busquen esas flores y contribuyan a la producción de alimento.



Don Castor aprovechó para repartirles semillas de Pino ocarpa, el Árbol Nacional, y los invitó a contribuir con la reforestación del país y a cuidar no solo del planeta, sino también de las abejas, ya que son importantes para la humanidad.