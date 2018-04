Extensa jornada de aseo en la Escuela Paquita Guerrero

Tegucigalpa, Honduras

Una no tan acostumbrada jornada de limpieza general se realizó en las últimas horas en la Escuela Paquita Guerrero, ubicada en la colonia San José de la Peña.



Y es que en el centro escolar por falta de personal no son recurrentes las limpiezas minuciosas, pero en esta ocasión se recibió la colaboración de las cuadrillas de barrido de la Alcaldía Municipal.



Es así que no quedaron espacios sin ser barridos y retirada la basura y hojas secas.



La intervención forma parte de las actividades programadas en el proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente, competencia interescolar ambiental que lidera diario EL HERALDO.



Al final de la actividad, Norma Herrera, maestra guía del proyecto, expresó su agradecimiento y manifestó que no solo el centro educativo, los alumnos y personal docente son los beneficiados con la limpieza, sino también la comunidad en general.



Agradecimiento

"Estamos satisfechos con la limpieza que se ha realizado en nuestra escuela, el personal, los 220 estudiantes, los padres de familia y la comunidad, porque este es un excelente proyecto", expresó la docente.



En la jornada se involucraron dos cuadrillas del departamento de barrido de la comuna, quienes durante unas cuatro horas desarrollaron la limpieza.



Con escobas, carretas de mano y rastrillos, entre otros insumos, se presentaron los trabajadores municipales al centro escolar a tempranas horas para apoyar con el aseo.