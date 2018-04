Escuela John F. Kennedy obtiene fondos con venta de material reciclado

Tegucigalpa, Honduras

El respeto por la naturaleza es la semilla que ha comenzado a germinar en la Escuela John F. Kennedy.



Los alumnos, luego de ser elegidos para impulsar cambios a favor de la naturaleza con el proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente de diario EL HERALDO, han comprendido que los desechos también pueden ser reutilizados o reciclados.



Con el reciclaje los pequeños no solo han involucrado a sus familias, pues también han compartido el mensaje con sus vecinos, quienes los apoyaron para realizar una primera venta de latas de aluminio, botellas plásticas de gaseosas, cartón y papel.



La jornada de ventas se convirtió en un evento que capturó la atención no solo de estudiantes, sino también de docentes que curiosos llegaron a observar cómo se logra obtener dinero de productos que estaban listos para ir a dar al crematorio municipal.



Y es que con tres semanas de anticipación los alumnos se encargaron de recolectar diversos materiales con los que llenaron dos cubículos -que eligieron como bodegas- del centro educativo.



Día de ingresos

Para el día de la visita de los compradores de materiales reciclados, que se apersonaron con un camión al centro escolar, un grupo de alumnos de primer grado aplastaban sin descanso miles de latas de aluminio y botellas plásticas.



Los pequeños guardianes del planeta, interesados además por guardar los tapones de colores, fueron llenando decenas de sacos de mezcal.



Yeny Carías, maestra guía, se mostró sorprendida de la cantidad de material que lograron reunir y atenta a las indicaciones de los compradores.



“Ahora sé qué materiales son comercializados y los que no, también los que tienen mayor valor, nosotros estamos contentos de participar en este bonito proyecto”, dijo Carías.



Unas dos horas tardó organizar todos los materiales y de inmediato inició el pesaje. Se logró recolectar 762 libras de papel, 465 libras de botellas de plástico transparente, 21 libras de botellas de plástico color verde y 76 libras de aluminio.



En total comercializaron 1,324 libras de material reciclado, con un monto económico de 3,319 lempiras, recursos que serán empleados en el proyecto ecológico de beneficio para el alumnado y los docentes.