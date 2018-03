Alumnos de la Escuela Lisandro Quezada aprenden a producir el compost

Tegucigalpa, Honduras

Los residuos que en la mayoría de las ocasiones son eliminados en los hogares, a partir de ahora en la Escuela Lisandro Quesada son aprovechados para producir compost.



La inquietud de los pequeños por descubrir el nuevo proceso con el que producirán abono para sus plantas se hizo evidente al realizar diversas consultas sobre los materiales que no deben faltar al momento de armar un centro de compostaje.



Desde que inició la capacitación que impartieron los técnicos ambientales de la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), los alumnos no pararon de realizar preguntas a los especialistas.



Luego de una hora de aprendizaje, los escolares eligieron una zona de su centro educativo para poner en práctica lo aprendido en la teoría, ya que también debían ejecutar la práctica.



Ramas secas, cáscaras de huevos y chingaste de café, entre otros implementos, fueron los que utilizaron para elaborar el abono orgánico.



Las manos de los estudiantes fueron la mejor herramienta que utilizaron para revolver todos los desperdicios que habían recolectado durante la semana.



Con la realización del ejercicio ecológico se benefició a los 420 alumnos que conforman la matrícula del centro estudiantil.