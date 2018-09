ExBeatle: Paul McCartney dice que vio a Dios durante un viaje psicodélico

LONDRES,INGLATERRA.- Paul McCartney cree que una vez vio a Dios durante un viaje psicodélico.



El ex Beatle de 76 años dijo al The Sunday Times que se sintió “humilde” por la experiencia.



Dijo que fue algo “enorme.... una pared enorme que no podía ver desde arriba, y yo estaba abajo. Y cualquiera diría que es solo la droga, la alucinación, pero sentimos que habíamos visto algo superior”.

La música de los Beatles estuvo fuertemente influenciada por las drogas psicodélicas en los últimos años de la banda.



McCartney también habló de permitirse creer que sus seres queridos perdidos, incluyendo a su fallecida esposa Linda, lo miran “desde arriba”.



El cantante está promoviendo un nuevo álbum y una gira. Sigue siendo uno de conciertos más populares de la música.